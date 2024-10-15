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Жительница Стокгольма обвинила Килиана Мбаппе в изнасиловании

Футбол Обвинение Изнасилование, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 18:27 Фото: Instagram/realmadrid
15 октября в правоохранительных органах города Стокгольма (Швеция) появилась информация, что некая женщина обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании со стороны знаменитого футболиста Килиана Мбаппе, который остановился в одном из местных отелей, сообщает Zakon.kz.

Уже несколько дней все мировые СМИ трубят, что якобы Килиан Мбаппе замешан в этом неприятном деле.  

Сам же французский игрок все обвинения в свой адрес называет фейком.

Футбол Скандал Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 18:27

Фото: Instagram/realmadrid

Однако к этому моменту стало известно о начале расследования по факту жалобы об изнасиловании в одном из отелей в центре Стокгольма.

Там нападающий "Реала" и его друзья провели ночь во время поездки в Швецию. 10 октября сборная Франции встречалась с Израилем в Лиге наций УЕФА. По словам потерпевшей, Килиан в компании своих товарищей посетил ресторан и ночной клуб, где произошло преступление в ее отношении.

Футбол Скандал Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 18:27

Фото: Instagram/realmadrid

15 октября шведская прокуратура распространила информацию о начале предварительного расследования после подачи заявления на изнасилование, но не отметила фамилию игрока сборной Франции.

Как пишет шведский телеканал TV4, пострадавшая женщина сообщила, что подверглась сексуальному насилию со стороны Килиана Мбаппе. 

В данный момент полиция ведет расследование этого инцидента.

Между тем французский форвард и его коллеги по "Реалу" вошли в топ-5 лучших футболистов мира.

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