Кто обворожил будущую звезду "Реала" Килиана Мбаппе

Французского футболиста ПСЖ Килиана Мбаппе, праздновавшего на днях чемпионство клуба в Каннах, заметили пристально разглядывающим загадочную незнакомку, сообщает Zakon.kz.

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Естественно этот момент не прошел мимо любопытных фанатов, которые даже зафиксировали этот взгляд на видео. Эпизод с участием Килиана, его коллег и друзей произошел в одном из баров отеля, где незнакомая девушка размахивает флагом Франции.

И в какой-то момент Мбаппе оглядывается в сторону этой болельщицы, задерживав на ней свой взгляд.

Des gens ont dit :



Mbappé il regarde le drapeau, ça doit être ça ouais. 😂 pic.twitter.com/bSotozFZgu — Embou_13 (@Embou_13) May 19, 2024

Конечно же много времени не понадобилось поклонникам капитана сборной Франции вычислить неизвестную красотку, ей оказалось девушка по имени Леа.

Фото: Instagram/leatsa__

Самое интересно случилось дальше, незнакомка с 760 изначальными подписчиками в Instagram, за несколько суток обрела популярность, количество ее фанатов выросло до 65 тысяч.

Фото: Instagram/leatsa__

О любовных романах 25-летнего нападающего ПСЖ периодически пишут разные СМИ. По некоторым сведениям 2023 году он встречался с итальянской журналисткой Марией-Луизой Якобелли, чуть ранее с моделью-трансгендером Инес Рау. Французу также приписывают связи с испанской актрисой Эстер Экспозито и танцовщицей по имени Лола.

Как уже известно Килиан Мбаппе покидает Пари Сен-Жермен в конце этого месяца, за парижан он выступал на протяжении последних семи лет.

10 дней назад форвард был назван лучшим игроком французского первенства в пятый раз подряд. И на днях прикупил в Мадриде особняк по соседству со знаменитым киноактером Ричардом Гиром.