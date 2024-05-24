Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кто обворожил будущую звезду "Реала" Килиана Мбаппе

Футбол Мбаппе Любовь, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 16:56 Фото: Instagram/leatsa__
Французского футболиста ПСЖ Килиана Мбаппе, праздновавшего на днях чемпионство клуба в Каннах, заметили пристально разглядывающим загадочную незнакомку, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Естественно этот момент не прошел мимо любопытных фанатов, которые даже зафиксировали этот взгляд на видео. Эпизод с участием Килиана, его коллег и друзей произошел в одном из баров отеля, где незнакомая девушка размахивает флагом Франции.

И в какой-то момент Мбаппе оглядывается в сторону этой болельщицы, задерживав на ней свой взгляд.

Конечно же много времени не понадобилось поклонникам капитана сборной Франции вычислить неизвестную красотку, ей оказалось девушка по имени Леа.

Футбол Любовь Мбаппе, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 16:56

Фото: Instagram/leatsa__

Самое интересно случилось дальше, незнакомка с 760 изначальными подписчиками в Instagram, за несколько суток обрела популярность, количество ее фанатов выросло до 65 тысяч.

Футбол Любовь Мбаппе, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 16:56

Фото: Instagram/leatsa__

О любовных романах 25-летнего нападающего ПСЖ периодически пишут разные СМИ. По некоторым сведениям 2023 году он встречался с итальянской журналисткой Марией-Луизой Якобелли, чуть ранее с моделью-трансгендером Инес Рау. Французу также приписывают связи с испанской актрисой Эстер Экспозито и танцовщицей по имени Лола.

Как уже известно Килиан Мбаппе покидает Пари Сен-Жермен в конце этого месяца, за парижан он выступал на протяжении последних семи лет.

10 дней назад форвард был назван лучшим игроком французского первенства в пятый раз подряд. И на днях прикупил в Мадриде особняк по соседству со знаменитым киноактером Ричардом Гиром.

Читайте также

Футбол завершение карьеры
Рекордсмен сборной Франции объявил о завершении карьеры в сборной
Футбол Дорогой клуб
"Реал" третий год подряд признан самым дорогим клубом планеты
МОК НОК Встреча
Геннадий Головкин встретился с президентом МОК
Куандык Шынасилов
ПСЖ Гир Ричард Мбаппе Килиан Мадрид ФК Реал Мадрид 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Токаев вновь &quot;дарит&quot; надежду обманутым казахстанцам
Токаев вновь "дарит" надежду обманутым казахстанцам
Стали известны детали расследования крушения вертолета президента Ирана
Стали известны детали расследования крушения вертолета президента Ирана
Токаев: Мы построим мегаполис в стиле Сингапура
Токаев: Мы построим мегаполис в стиле Сингапура
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: