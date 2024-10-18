Футболист Килиан Мбаппе заявил, что его пытаются подставить в деле об изнасиловании

Французский футбольный форвард Килиан Мбаппе заверил ФК "Реал", что его пытаются подставить по делу о предъявленному в его адрес обвинению в изнасиловании, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе заверил "Королевский клуб", что за обвинениями в изнасиловании, направленными против него, стоит французский футбольный клуб "ПСЖ" и лично президент французского гранда Нассер Аль-Хелаифи.

25-летний футболист считает, что сложившаяся ситуация является "ловушкой" от Аль-Хелаифи.

Мбаппе уверяет, что сведения о его потенциальной вине в изнасиловании распространяют СМИ, находящиеся под контролем "ПСЖ".

Ранее адвокат Мбаппе отвергла все обвинения в адрес своего клиента.

Вся эта скандальная история началась в ночь на 10 октября, когда Килиан Мбаппе приехал в Стокгольм на матч сборных Франции и Израиля. А 15 октября одна из жительниц Стокгольма обвинила футболиста в изнасиловании.