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Футболист Килиан Мбаппе заявил, что его пытаются подставить в деле об изнасиловании

Килиан Мбаппе заявил, что его пытаются подставить в деле об изначиловании , фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 05:40 Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images
Французский футбольный форвард Килиан Мбаппе заверил ФК "Реал", что его пытаются подставить по делу о предъявленному в его адрес обвинению в изнасиловании, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе заверил "Королевский клуб", что за обвинениями в изнасиловании, направленными против него, стоит французский футбольный клуб "ПСЖ" и лично президент французского гранда Нассер Аль-Хелаифи.

25-летний футболист считает, что сложившаяся ситуация является "ловушкой" от Аль-Хелаифи.

Мбаппе уверяет, что сведения о его потенциальной вине в изнасиловании распространяют СМИ, находящиеся под контролем "ПСЖ".

Ранее адвокат Мбаппе отвергла все обвинения в адрес своего клиента.

Вся эта скандальная история началась в ночь на 10 октября, когда Килиан Мбаппе приехал в Стокгольм на матч сборных Франции и Израиля. А 15 октября одна из жительниц Стокгольма обвинила футболиста в изнасиловании.

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