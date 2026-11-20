Утром 20 ноября знаменитый нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отличился голевой передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало Сейбрз", сообщает Zakon.kz.

Это был 763-й ассист 41-летнего форварда за его карьеру в НХЛ. Тем самым он вышел на первое место по голевым передачам в истории столичного коллектива.

Овечкин улучшил прежний рекорд своего бывшего партнера по команде Никласа Бэкстрема, в активе которого 762 результативные передачи.

Плюс к этому, капитан "Вашингтона" признан седьмым игроком в истории Лиги, кто единолично владеет рекордами одной франшизы по количеству проведенных матчей (1593), заброшенных голов (930), результативных передач (763) и набранных очков (1693).

Однако новый рекорд и результативный ассист россиянина не помог его дружине, которая терпит уже четвертое поражение подряд в последних играх, и на этот раз дома от "Баффало" – 3:6.

Естественно, подобные цифры сразу сказываются на положении в турнирной таблице НХЛ, где команда Овечкина уже спустилась на 12-е место с активом в 20 очков.

А безголевая серия "Ови" достигла уже 15 игр, что явилось новым антирекордом форварда.

Между тем казахстанские фанаты "Барыса" сегодня вечером надеются на своего любимца Джастина Бэйли в выездном матче против "Авангарда".

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