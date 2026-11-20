Овечкин без шайб в 15 матчах НХЛ обновил рекорд "Вашингтона"
Это был 763-й ассист 41-летнего форварда за его карьеру в НХЛ. Тем самым он вышел на первое место по голевым передачам в истории столичного коллектива.
Овечкин улучшил прежний рекорд своего бывшего партнера по команде Никласа Бэкстрема, в активе которого 762 результативные передачи.
Плюс к этому, капитан "Вашингтона" признан седьмым игроком в истории Лиги, кто единолично владеет рекордами одной франшизы по количеству проведенных матчей (1593), заброшенных голов (930), результативных передач (763) и набранных очков (1693).
Однако новый рекорд и результативный ассист россиянина не помог его дружине, которая терпит уже четвертое поражение подряд в последних играх, и на этот раз дома от "Баффало" – 3:6.
Естественно, подобные цифры сразу сказываются на положении в турнирной таблице НХЛ, где команда Овечкина уже спустилась на 12-е место с активом в 20 очков.
А безголевая серия "Ови" достигла уже 15 игр, что явилось новым антирекордом форварда.
Между тем казахстанские фанаты "Барыса" сегодня вечером надеются на своего любимца Джастина Бэйли в выездном матче против "Авангарда".
Американский форвард недавно оформил первый свой хет-трик в КХЛ и стал лучшим игроком дня.