КПЛ-2024: "Астана" обыграла "Елимай" и улучшила шансы на чемпионство
Внимание болельщиков было приковано к двум центральным поединкам. Один из них состоялся в Семее, где местный "Елимай" не смог остановить победное шествие столичной "Астаны", проиграв гостям с крупным счетом 0:3.
Благодаря гостевому успеху подопечные Григория Бабаяна с 5-го места сейчас прыгнули на третью строчку турнирной таблицы КПЛ, набрав 37 очков.
Другой интересный матч прошел в Костанае, где "Тобол" с минимальным счетом переиграл чемпиона страны "Ордабасы" – 1:0.
Несмотря на эту неудачу, южане все еще остаются на вершине таблицы лучших команд страны, накопив 39 очков.
Но вплотную к клубу из Шымкента сейчас приблизился "Кайрат". Алматинцы отстают всего лишь на одно очко после разгрома "Турана" из Туркестанской области – 5:1.
В других играх 23-го тура КПЛ-2024 зафиксированы следующие результаты:
- "Женис" – "Жетысу" – 1:0.
- "Кызылжар" – "Атырау" – 3:2.
- "Кайсар" – "Шахтер" – 0:0 (пока идет матч).
Центральный поединок 24-го тура пройдет 27 октября в Алматы, где "Астана" примет "Актобе".
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