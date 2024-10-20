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КПЛ-2024: "Астана" обыграла "Елимай" и улучшила шансы на чемпионство

Футбол Победа Елимай, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 18:36 Фото: Instagram/fca.astana
19 и 20 октября состоялся ряд ключевых матчей казахстанской Премьер-лиги по футболу, где четыре команды сражались за ценные очки в чемпионской гонке, сообщает Zakon.kz.

Внимание болельщиков было приковано к двум центральным поединкам. Один из них состоялся в Семее, где местный "Елимай" не смог остановить победное шествие столичной "Астаны", проиграв гостям с крупным счетом 0:3.

Благодаря гостевому успеху подопечные Григория Бабаяна с 5-го места сейчас прыгнули на третью строчку турнирной таблицы КПЛ, набрав 37 очков.


Другой интересный матч прошел в Костанае, где "Тобол" с минимальным счетом переиграл чемпиона страны "Ордабасы" – 1:0. 

Несмотря на эту неудачу, южане все еще остаются на вершине таблицы лучших команд страны, накопив 39 очков.


Но вплотную к клубу из Шымкента сейчас приблизился "Кайрат". Алматинцы отстают всего лишь на одно очко после разгрома "Турана" из Туркестанской области – 5:1.

В других играх 23-го тура КПЛ-2024 зафиксированы следующие результаты:

  • "Женис" – "Жетысу" – 1:0.
  • "Кызылжар" – "Атырау" – 3:2.
  • "Кайсар" – "Шахтер" – 0:0 (пока идет матч).

Центральный поединок 24-го тура пройдет 27 октября в Алматы, где "Астана" примет "Актобе".

Утром 20 октября пришла хорошая новость из-за океана. Там наш файтер Асу Алмабаев отправил соперника в нокдаун и одержал четвертую победу в UFC.

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