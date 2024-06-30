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КПЛ-2024: "Тобол" обыграл "Актобе", "Кайрат" был сильнее "Астаны"

Футбол Победа КПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 22:32 Фото: Instagram/f.c.kairat
29-30 июня прошли матчи 13-го тура первенства казахстанской Премьер-лиги по футболу. В ходе этих игр был зафиксирован ряд неожиданных результатов, где главные фавориты нынешнего сезона потеряли очки на своей арене, сообщает Zakon.kz.

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В первый игровой день 13-го тура QFL-2024, который прошел 29 июня, алматинский "Кайрат" одержал волевую победу в противостоянии со столичной "Астаной" – 3:1. 

Действующий чемпион Казахстана по футболу, "Ордабасы", из Шымкента в интересном поединке переиграл кызылординский "Кайсар" – 2:1.


"Кызылжар" из Петропавловска дома порадовал своих болельщиков победой над карагандинским "Шахтером" со счетом 2:0.

  

Второй игровой день 13-го тура чемпионата страны стартовал ничьей в Семее, где "Елимай" не смог одолеть "Жетысу" из Талдыкоргана – 1:1.


Один из самых интригующих поединков данного тура состоялся в Актобе, где местный клуб принимал костанайский "Тобол".

Никто не ожидал от гостей агрессивной игры в первом тайме, что воплотилось тремя голами в ворота хозяев поля.

Авторами этих мячей стали Ислам Чесноков, Ахмед Эль Мессауди и Игорь Иванович.  

Самое интересное началось во втором тайме. В течение 12 минут западноказахстанцы до минимума сократили отставание, реализовав сразу два пенальти. 

Однако вскоре игрок сборной Казахстана и "Тобола" Ислам Чесноков оформил дубль в этом матче. Он довел счет до 4:2.  

Также дублем в этом противостоянии отметился доминиканский форвард "Актобе" – Дорни Ромеро, его второй гол случился на 90-й минуте встречи. Он поставил итоговый счет на табло – 3:4 в пользу подопечных Нурбола Жумаскалиева.   

Подводя некоторые итоги 13-го тура, можно выделить единоличное лидерство команды "Ордабасы", у южан на данный час 25 очков. "Актобе" на второй позиции (22) и на третьей строчке размещается "Кайрат" (21).


Тем временем на чемпионате Европы-2024 в Германии стартовали первые матчи стадии 1/8 финала. На этом этапе сложил свои полномочия действующий чемпион турнира – Италия, которая проиграла футболистам Швейцарии – 0:2.  

Еще в одном противостоянии хозяева Евро-2024 были сильнее датчан – 2:0.

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