Иман Хелиф получила травму перед важным боем

Чемпионка Олимпиады в Париже Иман Хелиф не выйдет на свой первый бой на профессиональном ринге 23 апреля в Париже из-за травмы, сообщает Zakon.kz.

Хелиф не выступала на официальных соревнованиях после Олимпиады из-за гендерного скандала вокруг нее. 23 апреля ее соперницей должна была стать немка Юлия Игель.

Сама Хелиф разместила у себя в Instagram пресс-релиз организаторов вечера женского бокса. Весь турнир, в рамках которого запланированы женские бои за титулы WBA, пока отложили.

"Это решение связано с травмой Иман Хелиф, полученной во время тренировочной сессии в минувшие выходные в Париже. Клиническое обследование, проведенное в понедельник, 13 апреля 2026 года, выявило болевой синдром в левом плече, вызвавший функциональные ограничения. Учитывая интенсивные биомеханические нагрузки, характерные для бокса высокого уровня, медицинская команда сочла состояние спортсменки временно несовместимым с участием в соревнованиях", – говорится в пресс-релизе.

Со слов промоутера вечера Брахима Аслума, здоровье и физическая целостность спортсменок остаются абсолютным приоритетом.

"Мы желаем Иман Хелиф скорейшего восстановления. Для мероприятия такого уровня, включающего чемпионские бои WBA, крайне важно обеспечить оптимальные условия для всех участниц", – отметил он.

Новая дата проведения будет определена и объявлена в ближайшее время в координации с WBA и всеми заинтересованными сторонами, а билеты подлежат возврату.

Сторонники ее соперницы в недоумении. По их убеждению, Хелиф банально "слилась".

Несмотря на отмену боя, на этом продолжает настаивать 42-летняя тунисско-немецкая боксерша, четырехкратная чемпионка мира Икрам Керват.

"Перестаньте уклоняться и прятаться, Иман Хелиф. Вам лучше не отменять бой", – написала спортсменка на своей странице в Instagram, самостоятельно присудив техническую победу Юлие Игель.

