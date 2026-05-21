Неймар только вернулся в сборную Бразилии и через день получил травму

Ставший позавчера счастливым из-за возвращения в сборную форвард Неймар снова получил повреждение. У него обнаружили небольшую травму икроножной мышцы, сообщает Zakon.kz.

34-летний нападающий "Сантоса" пропустит в среднем 5-10 дней из-за этой травмы, о чем свидетельствуют врачи клуба, где он будет проходит дальнейшее лечение.

"У Неймара небольшая травма икроножной мышцы, отек. Если восстановление будет идти по графику, то на следующей неделе он прибудет в расположение сборной Бразилии". Координатор медицинского департамента ФК "Сантос" Родриго Зогайб

Возможно, Неймар сможет сыграть за свой клуб 27 мая в матче Южноамериканского кубка против "Депортиво Куэнка" (Эквадор).

И после этого поединка звездный футболист отправится в лагерь сборной Бразилии, которая будет готовиться к ЧМ-2026.



19 мая Неймар официально был включен в состав "пентакампионов" для выступления на мундиале.

Спустя сутки лидер "Сантоса" прокомментировал вызов от Карло Анчелотти.