Неймар только вернулся в сборную Бразилии и через день получил травму
Ставший позавчера счастливым из-за возвращения в сборную форвард Неймар снова получил повреждение. У него обнаружили небольшую травму икроножной мышцы, сообщает Zakon.kz.
34-летний нападающий "Сантоса" пропустит в среднем 5-10 дней из-за этой травмы, о чем свидетельствуют врачи клуба, где он будет проходит дальнейшее лечение.
"У Неймара небольшая травма икроножной мышцы, отек. Если восстановление будет идти по графику, то на следующей неделе он прибудет в расположение сборной Бразилии".Координатор медицинского департамента ФК "Сантос" Родриго Зогайб
Возможно, Неймар сможет сыграть за свой клуб 27 мая в матче Южноамериканского кубка против "Депортиво Куэнка" (Эквадор).
И после этого поединка звездный футболист отправится в лагерь сборной Бразилии, которая будет готовиться к ЧМ-2026.
19 мая Неймар официально был включен в состав "пентакампионов" для выступления на мундиале.
Спустя сутки лидер "Сантоса" прокомментировал вызов от Карло Анчелотти.
