В бразильском футболе совершили самый рекордный трансфер

23-летний футболист перешел из испанского клуба "Бетис". За него "Ботафого" заплатил 20 млн евро. Данная сумма трансфера стала самой крупной за всю историю бразильского футбола.

⚪️⚫️🇧🇷 Luiz Henrique together with Botafogo owner John Textor after deal sealed today.



€20m fee to Real Betis, record transfer for Brazilian football. pic.twitter.com/56DZBMpiGI