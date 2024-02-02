В бразильском футболе совершили самый рекордный трансфер

Футбольный клуб из бразильского чемпионата "Ботафого" купил вингера Луиса Энрике за рекордную для Бразилии сумму в 20 млн евро, сообщает Zakon.kz.

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23-летний футболист перешел из испанского клуба "Бетис". За него "Ботафого" заплатил 20 млн евро. Данная сумма трансфера стала самой крупной за всю историю бразильского футбола.

⚪️⚫️🇧🇷 Luiz Henrique together with Botafogo owner John Textor after deal sealed today.



€20m fee to Real Betis, record transfer for Brazilian football. pic.twitter.com/56DZBMpiGI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2024

Бразильский атакующий игрок подписал контракт с новой командой до конца 2028 года.

Луис Энрике перед возвращением на Родину последние два года выступал за клуб Ла Лиги "Бетис", куда перешел из бразильского "Флуминенсе" за 8 млн евро.

В этом сезоне футболист сыграл за чемпионов Испании (1935 год) 21 игру, где забил 1 гол и оформил 3 результативные передачи.