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В бразильском футболе совершили самый рекордный трансфер

Футбол Самой дорогой трансфер Фото: Instagram/realbetisbalompie
Футбольный клуб из бразильского чемпионата "Ботафого" купил вингера Луиса Энрике за рекордную для Бразилии сумму в 20 млн евро, сообщает Zakon.kz.

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23-летний футболист перешел из испанского клуба "Бетис". За него "Ботафого" заплатил 20 млн евро. Данная сумма трансфера стала самой крупной за всю историю бразильского футбола.

Бразильский атакующий игрок подписал контракт с новой командой до конца 2028 года.

Луис Энрике перед возвращением на Родину последние два года выступал за клуб Ла Лиги "Бетис", куда перешел из бразильского "Флуминенсе" за 8 млн евро.

В этом сезоне футболист сыграл за чемпионов Испании (1935 год) 21 игру, где забил 1 гол и оформил 3 результативные передачи. 

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