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Самоделкина показала первые свои тренировки в США

Фигурное катание Стажировка США, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 15:51 Фото: Instagram/sofyasamodelkina
Неделю назад чемпионка Казахстана по фигурному катанию в женском одиночном разряде Софья Самоделкина начала стажировку в Лос-Анджелесе (США) под руководством известного американского специалиста Рафаэля Арутюняна, сообщает Zakon.kz.

17-летняя фигуристка 10 дней назад покинула Казахстан, чтобы получить уроки мастерства в академии фигурного катания Lakewood ICE (Калифорния) у известного наставника Рафаэля Арутюняна.

К этому часу молодая казахстанка опробовала американский лед и получила первые советы от тренера.

Рафаэль Арутюнян в свое время работал с Нейтаном Ченом, олимпийским чемпионом. Сейчас тренирует 19-летнего американца Илью Малинина, победителя ЧМ-2024.

Результаты стажировки Самоделкиной за океаном, скорее всего, увидим на "Челленджере" в Таллине (Эстония) через месяц, куда она уже заявлена.

Фигурное катание Стажировка США, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 15:51

Фото: Instagram/sofyasamodelkina

Серебряный призер первенства России среди юниоров по фигурному катанию Софья Самоделкина в прошлом году решила сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан.

Нынешним летом фигуристка первый раз в своей карьере выиграла Летний чемпионат Казахстана в женском одиночном разряде.

Затем Самоделкина вошла в топ-5 на Гран-при среди юниоров в Турции. А совсем недавно стала серебряным призером Мемориала Дениса Тена в Астане.

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