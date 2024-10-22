Самоделкина показала первые свои тренировки в США
17-летняя фигуристка 10 дней назад покинула Казахстан, чтобы получить уроки мастерства в академии фигурного катания Lakewood ICE (Калифорния) у известного наставника Рафаэля Арутюняна.
К этому часу молодая казахстанка опробовала американский лед и получила первые советы от тренера.
Рафаэль Арутюнян в свое время работал с Нейтаном Ченом, олимпийским чемпионом. Сейчас тренирует 19-летнего американца Илью Малинина, победителя ЧМ-2024.
Результаты стажировки Самоделкиной за океаном, скорее всего, увидим на "Челленджере" в Таллине (Эстония) через месяц, куда она уже заявлена.
Фото: Instagram/sofyasamodelkina
Серебряный призер первенства России среди юниоров по фигурному катанию Софья Самоделкина в прошлом году решила сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан.
Нынешним летом фигуристка первый раз в своей карьере выиграла Летний чемпионат Казахстана в женском одиночном разряде.
Затем Самоделкина вошла в топ-5 на Гран-при среди юниоров в Турции. А совсем недавно стала серебряным призером Мемориала Дениса Тена в Астане.