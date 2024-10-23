Алматинский "Кайрат" разгромил "Семей" и вышел в элитный раунд Лиги чемпионов

Алматинский "Кайрат" 23 октября одержал уверенную победу над "Семеем" в матче основного раунда Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

В первом тайме команды обменялись голами: Акжол Дарибай вывел вперед "Семей", но вскоре Эдсон сравнял счет. Во второй половине игры алматинцы усилили давление, и Денер Родриго вывел "Кайрат" вперед. Алиссон, Кевин Арриета и Отанья Родригес довели результат до окончательного счета 5:1.

Эта победа принесла "Кайрату" шесть очков, что позволило клубу выйти в элитный раунд турнира вместе с португальским "Спортингом". За оставшееся место в группе 4 поборются "Семей" и венгерский "Халадаш" в очном противостоянии.

Ранее алматинский "Кайрат" феерично одолел венгерский "Халадаш" на старте Лиги чемпионов.

