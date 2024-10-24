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Мамбеталиев дал оценку второй сенсационной победе "Барыса" на выезде

Хоккей Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 13:11 Фото: hcbarys.kz
23 октября столичный "Барыс" в гостях был сильнее "Сибири" (3:1) в рамках игр КХЛ и впервые в сезоне одержал две победы подряд, сообщает Zakon.kz.

За последние две игры казахстанский коллектив доказал, что может еще порадовать своих болельщиков в этом сезоне и набирать очки на выезде. Сначала это случилось в Минске, а затем накануне в Новосибирске.

Оба соперника "Барыса" являются "крепкими орешками" и сейчас входят в зону плей-офф регулярного чемпионата КХЛ.

"Разбираем соперника, готовимся, как и все. Было сказано, чтобы была сумасшедшая самоотдача. В принципе, ребята поняли, сражались. Где-то были ошибки, ничего страшного, они у всех бывают. Главное – было желание победить. Беспокоились за физическое состояние из-за перелета. Раскатка прошла в сонном состоянии. Посидели, поговорили, попросили проявить характер. Выиграли на характере, заслуженно. Наше руководство выбрало путь, чтобы наши ребята играли, с казахским паспортом, ну и российские игроки. Считаю, это правильный путь. Команда растет с каждой игрой, прибавляют. У Николишина и Бурдасова образовалась хорошая связка. Есть еще резерв в фарм-клубе".Галым Мамбеталиев, главный тренер "Барыса"

Авторами голов в Новосибирске у казахстанской команды стали Антон Бурдасов, Иван Николишин и Адиль Бекетаев. Первые двое из этого списка и наш вратарь Никита Бояркин признаны звездами матча "Сибирь" – "Барыс".

После этих двух выездных успехов столичная дружина берет небольшой перерыв на пять дней, чтобы подготовиться к домашней серии из четырех матчей. Первый из них состоится 29 октября, когда команда Мамбеталиева сыграет в Астане с китайским "Куньлунем".

На данный час "Барыс" все еще занимает последнюю 12-ю строчку таблицы Восточной конференции КХЛ с активом в 11 очков.

21 октября "астанчане" выиграли у минского "Динамо" на их площадке со счетом 2:1.

Куандык Шынасилов
Барыс КХЛ 2024 год Хоккей
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