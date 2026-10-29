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Спорт

Два казахстанских клуба досрочно решили вопросы в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу

Футзал Лига чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 11:12 Фото: Instagram/fcsemey
Минувшей ночью прошли матчи первого тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу сезона-2026/27 с участием двух представителей Казахстана. "Семей" разгромил словацкий "Лученец" – 6:0, а "Кайрат" был сильнее латвийского "Бейтара" – 5:3, сообщает Zakon.kz.

Сразу надо отметить, что два наших топовых коллектива проводят встречи основного этапа на европейских аренах: "Семей" в Словакии, а "Кайрат" в Бельгии.

Восточноказахстанцы попали в подгруппу №1, где помимо их и "Лученца" есть еще испанская "Барселона" и швейцарская "Минерва".

В стартовом туре каталонская дружина не имела проблем со швейцарцами – 6:1. Теперь в рамках второго тура "Семей" сегодня вечером сразится с "блауграной" за лидерство в своем квартете.

В подгруппе №2, где выступает наш гранд "Кайрат", играют всего три команды – "Юнайтед Галац" из Румынии досрочно снялся с турнира.

На старте основного раунда алматинский коллектив уверенно переиграл рижский "Бейтар" (5:3), где хет-трик на свой счет записал наш Кайо Руис.

Из-за отсутствия румынского коллектива "Кайрату" уже присуждена техническая победа со счетом 5:0.

Заключительный поединок основного раунда "алматинцы" проведут 1 ноября против хозяев паркета из "Спортинга-Андерлехта".

Согласно регламенту Лиги чемпионов УЕФА, из групп в плей-офф выходят по три команды. В итоге оба наших коллектива уже досрочно решили свои задачи.

А на днях вышла информация, что знаменитый форвард Криштиану Роналду возвращается в предварительный список сборной Португалии на игры Лиги наций УЕФА.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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