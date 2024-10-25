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Алматинский "Кайрат" вырвал победу в напряженном матче против португальского "Спортинга"

Алматинский &quot;Кайрат&quot; вырвал победу в напряженном матче против португальского &quot;Спортинга&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 20:00 Фото: Instagram/afckairat
Алматинский "Кайрат" 25 октября одержал драматичную победу в заключительном матче основного этапа футзальной Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, встреча с португальским "Спортингом" на арене Дворца спорта "Балуан Шолак" в Алматы завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

За "Кайрат" забили Арриета, Алиссон и Кавальканти, чей решающий третий гол при счете 2:2 принес команде победу.

Обе команды, выйдя из группы, обеспечили себе участие в Элитном раунде Лиги чемпионов.

Ранее в Алматы состоялся матч основного раунда Лиги Чемпионов по футзалу, где чемпион Казахстана "Семей", разгромив венгерский "Халадаш" (6:1), впервые в своей истории завоевал путевку в Элитный раунд данного турнира. 

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