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"Астана" обыграла "Актобе" и поднялась на второе место таблицы КПЛ-2024

Футбол Победа Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 20:13 Фото: Instagram/fca.astana
27 октября завершились матчи 24-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, где в центральном поединке "Астана" сумела переиграть одного из своих главных конкурентов за чемпионство нынешнего сезона, команду "Актобе" (2:0), сообщает Zakon.kz.

Одна из интригующих встреч конца текущего чемпионата привлекло внимание как специалистов, так и многочисленного количества болельщиков, которые собрались на Центральном стадионе Алматы.

Подопечные Григория Бабаяна очень резво начали этот матч, забив два гола в ворота западноказахстанцев уже в первом тайме. Счет открыл на восьмой минуте Усман Камара.

Через девять минут преимущество "астанчан" удвоил албанский легионер Назми Грипши.

Со счетом 2:0 команды ушли на отдых. А после перерыва данный результат, несмотря на все старания игроков "Актобе", не изменился.

Победив одного из своих главных конкурентов столичный коллектив стал главным претендентом на "золото" КПЛ-2024. 

К данному часу "Астана" находится на второй строчке турнирной таблицы, отставая от "Кайрата" всего лишь на одно очко, плюс имея игру в запасе.

Этот пробел серебряные призеры прошлого сезона могут устранить уже на днях, если 30 октября обыграют "Атырау".

26 октября прошли два интересных поединка, в котором "Ордабасы" дома неожиданно проиграл "Женису" (1:2), а "Кайрат" на выезде вырвал победу у "Жетысу" (2:1).   

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