Узбекистанская боксерша Феруза Шарипова устроила разгром на ЧМ

Представительница Узбекистана Феруза Шарипова прошла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира в Черногории, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в поединке в 1/8 финала в весовой категории до 54 кг узбекистанская боксерша одолела соперницу ДР Конго Керене Памбу Фобой.

Она победила единогласным решением судей со счетом 5:0.

Ранее казахстанский боксер сделал заявление после победы на ЧМ в Черногории.

