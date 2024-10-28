Узбекистанская боксерша Феруза Шарипова устроила разгром на ЧМ
Фото: Sports.kz
Представительница Узбекистана Феруза Шарипова прошла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира в Черногории, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, в поединке в 1/8 финала в весовой категории до 54 кг узбекистанская боксерша одолела соперницу ДР Конго Керене Памбу Фобой.
Она победила единогласным решением судей со счетом 5:0.
Ранее казахстанский боксер сделал заявление после победы на ЧМ в Черногории.
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