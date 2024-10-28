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Дубль турка Йылдыза спас "Ювентус" от поражения в битве с "Интером"

Футбол Дубль Ювентус, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 11:02 Фото: Instagram/kenanyildiz_official
27 октября в рамках игр Серии А прошел центральный поединок 9-го тура, где встретились два титулованных коллектива Италии – "Ювентус" и "Интер". Прекрасный матч завершился боевой ничьей 4:4, где главной звездой стал турецкий футболист "Старой Синьоры" Кенан Йылдыз, сообщает Zakon.kz.

19-летний атакующий полузащитник сборной Турции Йылдыз спас свою команду от поражения, забив два гола за 11 минут на знаменитой арене "Сан-Сиро". 

При счете 2:4 в пользу "Интернационале" молодой футболист сначала сократил отставание. Спустя время он вырвал ничью для туринской дружины – 4:4.

  

Наставник "Интера" Симоне Индзаги остался недовольным упущенной победой своих подопечных.

"Есть разочарование, играли против сильной команды, но не можем пропускать четыре гола. Также должен опираться на положительные моменты. "Ювентус" – это команда, которая практически не пропускает в Серии А. У нас было четыре-пять шансов забить пятый гол, но это опытная команда, такие моменты нельзя упускать. Мы явно заслуживали победу, есть горечь, должен проанализировать и поговорить с игроками, это расстраивает, создали столько голевых моментов, но не выиграли".Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги

После ничейного исхода обе команды все еще остаются в призовой тройке таблицы итальянского первенства. "Интер" на второй позиции (18 очков), "Ювентус" за ним (17).

А лидером Серии А по-прежнему является "Наполи" (22), который в девятом туре обыграл "Лечче" (1:0). 

Тем временем в казахстанском футбольном чемпионате также прошел один из интересных поединков, где "Астана" обыграла "Актобе" и поднялась на второе место таблицы КПЛ-2024.

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