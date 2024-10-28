"Золотой мяч – 2024": где, когда и кто получит приз лучшего футболиста мира

28 октября пройдет церемония вручения "Золотого мяча". Соискателями на самый ценный индивидуальный трофей в мире футбола является ряд кандидатов, среди которых числятся Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд, сообщает Zakon.kz.

68-е ежегодное вручение награды лучшему футболисту по итогам сезона 2023/24 состоится в Париже. Впервые за последние 20 лет в список претендентов не вошли Лионель Месси или Криштиану Роналду.

Главным претендентом на получение приза специалисты называют Винисиуса Жуниора из "Реала", но в списке номинантов есть и другие звезды мирового футбола.

Это Родри ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе ("Реал"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Джуд Беллингем ("Реал"), Гарри Кейн ("Бавария") и Ламин Ямаль ("Барселона"). Всего среди кандидатов 30 игроков.





Фото: Instagram/judebellingham

На вечере также будут названы победители в номинации: "Золотой мяч" среди женщин, лучший игрок в возрасте до 21 года, лучший вратарь, бомбардир прошлого сезона, лучший клуб года в мужском и женском футболе.

Впервые в этом году будут определены призеры в двух новых категориях: тренер года среди мужчин и женщин.



31 октября 2023 года награду лучшего футболиста планеты в восьмой раз за карьеру получил аргентинский нападающий – Лионель Месси.

Торжественная церемония предстоящего мероприятия пройдет в знаменитом парижском театре "Шатле" на берегу реки Сена. Начало в 23:00 по казахстанскому времени.