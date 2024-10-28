"Бавария" не проигрывает восьмой матч подряд с начала сезона в Бундеслиге

Фото: Instagram/fcbayern

Самый знаменитый немецкий футбольный клуб "Бавария" не потерпела ни одного поражения во внутреннем чемпионате на данный час. В активе "мюнхенцев" – шесть побед и две ничьи, что позволяет им лидировать в Бундеслиге, сообщает Zakon.kz.

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