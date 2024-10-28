"Бавария" не проигрывает восьмой матч подряд с начала сезона в Бундеслиге
27 октября команда бельгийского специалиста Венсана Компани на выезде разгромила "Бохум", в рамках 8-го тура чемпионата Германии со счетом 5:0.
После этой крупной победы "баварцы" занимают 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 20 очков.
Наравне с мюнхенским суперклубом идет "РБ Лейпциг", но подопечные Марко Розе отстают только по разнице мячей. На третьей строчке таблицы располагается действующий чемпион Германии – "Байер" (15 баллов).
Стоит заметить, что "Бавария" забила 26 мячей в восьми играх текущего сезона Бундеслиги под руководством нового наставника Компани, что является рекордом немецкого футбола.
Тем временем, главный снайпер FCB Гарри Кейн записал на свой счет 15 голов после 12 встреч нынешнего сезона и он претендуют на приз "Золотой мяч".