Самый титулованный футбольный клуб Германии "Бавария" после годичного перерыва может вернуть себе титул лучшей команды Бундеслиги. "Мюнхенцы" сейчас оторвались от главного преследователя "Байера" на восемь очков в таблице за четыре тура до конца, сообщает Zakon.kz.

В 30-м туре Бундеслиги действующий чемпион турнира "Байер" не смог обыграть в гостях "Санкт-Паули" – 1:1.

Этот результат снизил шансы "фармацевтов" на повторение прошлогоднего успеха, когда они впервые в своей истории взяли "золото" немецкого чемпионата.

В свою очередь команда Венсана Компани 19 апреля в гостях разгромила "Хайденхайм" – 4:0.

Тем самым баварский коллектив лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 72 очка. "Байер" отстает на восемь баллов за четыре тура до конца чемпионата Германии.

2024 год стал для "аптекарей" самым успешным, когда они оформили первый золотой дубль в 120-летней истории клуба.