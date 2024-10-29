Нуралы Алип и Бахтиёр Зайнутдинов вошли в сборную страны на матчи Лиги наций

28 октября вышел список расширенного состава сборной Казахстана на ноябрьские матчи Лиги наций, сообщает Zakon.kz.

Всего в расширенный список вошли 37 футболистов. Однако до определения окончательной заявки в составе могут произойти изменения.

Национальной команде в следующем месяце предстоит провести две заключительные встречи турнира:

14 ноября сборная Казахстана примет в Алматы команду из Австрии;

17 ноября сыграет на выезде в Осло с Норвегией.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды стартует в Алматы 10 ноября.

27 октября завершились матчи 24-го тура Казахстанской Премьер-лиги по футболу, где в центральном поединке "Астана" сумела переиграть команду "Актобе".