Нуралы Алип и Бахтиёр Зайнутдинов вошли в сборную страны на матчи Лиги наций
Нуралы Алип, фото: Instagram/kff_team
28 октября вышел список расширенного состава сборной Казахстана на ноябрьские матчи Лиги наций, сообщает Zakon.kz.
Всего в расширенный список вошли 37 футболистов. Однако до определения окончательной заявки в составе могут произойти изменения.
Национальной команде в следующем месяце предстоит провести две заключительные встречи турнира:
- 14 ноября сборная Казахстана примет в Алматы команду из Австрии;
- 17 ноября сыграет на выезде в Осло с Норвегией.
Учебно-тренировочный сбор национальной команды стартует в Алматы 10 ноября.
27 октября завершились матчи 24-го тура Казахстанской Премьер-лиги по футболу, где в центральном поединке "Астана" сумела переиграть команду "Актобе".
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript