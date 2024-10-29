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Нуралы Алип и Бахтиёр Зайнутдинов вошли в сборную страны на матчи Лиги наций

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 07:48 Нуралы Алип, фото: Instagram/kff_team
28 октября вышел список расширенного состава сборной Казахстана на ноябрьские матчи Лиги наций, сообщает Zakon.kz.

Всего в расширенный список вошли 37 футболистов. Однако до определения окончательной заявки в составе могут произойти изменения.

Национальной команде в следующем месяце предстоит провести две заключительные встречи турнира:

  • 14 ноября сборная Казахстана примет в Алматы команду из Австрии;
  • 17 ноября сыграет на выезде в Осло с Норвегией.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды стартует в Алматы 10 ноября.

27 октября завершились матчи 24-го тура Казахстанской Премьер-лиги по футболу, где в центральном поединке "Астана" сумела переиграть команду "Актобе".

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