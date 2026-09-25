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Спорт

Самородов не сыграет в двух матчах сборной Казахстана в Лиге наций

Футбол Травма Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 16:59 Фото: Instagram/kff_team
24-летний форвард грозненского "Ахмата" и сборной Казахстана Максим Самородов не выйдет на поле в двух ближайших матчах Лиги наций УЕФА против команд Фарерских островов и Словакии, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы КФФ, нападающий получил травму на одной из тренировок казахстанской сборной и по этой причине пропустит выездные игры, которые запланированы на 26 и 29 сентября.

Сейчас Самородов находится под наблюдением медицинского штаба нашей сборной, о сроках его возвращения на поле пока ничего не известно.

Не исключено, что Максим может вернуться к следующим матчам сборной, но об этом будет известно на следующей неделе.

Позже нашим футболистам предстоит сыграть в Астане две встречи, против Молдовы (2 октября) и Фарерских островов (5 октября).

Немного ранее тренерский штаб нашей дружины известил, что из-за травмы не выступят в ближайших играх Алибек Касым и Ислам Чесноков.

Пока наши игроки из большого футбола мечтают попасть на мундиаль, их младшие братья из микрофутзала вскоре поедут на ЧМ-2026 в Россию, чтобы защитить свой титул.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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