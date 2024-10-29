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Во Франции объяснили причину поражения Винисиуса в гонке за "Золотым мячом"

Футбол Заявление Золотой Мяч , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 16:25 Фото: Instagram/vinijr
Главный редактор издания France Football Венсан Гарсия после завершения церемония награждения лучшего игрока мира высказался о демарше со стороны испанского суперклуба в отношении организаторов мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Как передает Marca, глава France Football выразил свое разочарование из-за поведения мадридского "Реала". 

Делегация "Галактикос" игнорировала церемонию награждения "Золотого мяча", услышав о втором месте Винисуса Жуниора и не приехала в Париж.

"Скорее всего, на итоговую позицию Винисиуса повлияло присутствие Беллингема и Карвахаля в топ-5. Математически это отняло у него несколько очков. Голосовавшие разделили свои решения между ними, что сыграло на пользу Родри. На меня оказывалось сильное давление со стороны "Реала", но я всегда был честен, и, возможно, мое молчание довело их до предела. Был очень неприятно удивлен отсутствием их делегации". Главный редактор France Football Венсан Гарсия

В ночь на 29 октября приз лучшего футболиста мира "Золотой мяч" от France Football получил испанский хавбек "Манчестер Сити" – Родри.

Главный кандидат на эту премию, бразилец Винисиус Жуниор, за полдня до начала мероприятия оказался на второй строчке, чем остался недоволен и сам игрок, и мадридский клуб.   

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