Финалист Лиги чемпионов УЕФА проиграл в 1/16 финала Кубка Германии
Судьба этого поединка решилась по итогам двух экстра-таймов, так как в основное время команды не смогли распечатать ворота.
Героем данного противостояния стал датский форвард "Вольфсбурга" – Йонас Винд, который забил решающий и победный гол на 117-й минуте.
Фото: Instagram/vfl.wolfsburg
Действующий обладатель Кубка Германии "Байер" на этой стадии обыграл "Эльферсберг" со счетом 3:0, благодаря дублю чешского нападающего Патрика Шика.
Здесь стоит отметить, что "Боруссия" и "Байер" в прошлом сезоне играли в решающих матчах двух еврокубков.
"Дортмундцы" в финале Лиги чемпионов УЕФА уступили "Реалу" (0:2). В свою очередь "фармацевты" не смогли обыграть в решающем поединке Лиги Европы итальянскую "Аталанту" (0:3).