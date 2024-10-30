Финалист Лиги чемпионов УЕФА проиграл в 1/16 финала Кубка Германии

Дортмундская "Боруссия" не смогла преодолеть барьер 1/16 финала Кубка Германии. Финалист последнего розыгрыша Лиги чемпионов пропустил гол на 117-ой минуте гостевого матча с "Вольфсбургом", сообщает Zakon.kz.

Судьба этого поединка решилась по итогам двух экстра-таймов, так как в основное время команды не смогли распечатать ворота.

Героем данного противостояния стал датский форвард "Вольфсбурга" – Йонас Винд, который забил решающий и победный гол на 117-й минуте.

Фото: Instagram/vfl.wolfsburg

Действующий обладатель Кубка Германии "Байер" на этой стадии обыграл "Эльферсберг" со счетом 3:0, благодаря дублю чешского нападающего Патрика Шика.

Здесь стоит отметить, что "Боруссия" и "Байер" в прошлом сезоне играли в решающих матчах двух еврокубков.

"Дортмундцы" в финале Лиги чемпионов УЕФА уступили "Реалу" (0:2). В свою очередь "фармацевты" не смогли обыграть в решающем поединке Лиги Европы итальянскую "Аталанту" (0:3).