Финалист Лиги чемпионов УЕФА вылетел с КЧМ-2025 по футболу
Победа бразильского коллектива дает им возможность сыграть теперь в четвертьфинале КЧМ-2025. "Флуминенсе" открыл счет уже на третьей минуте поединка, когда отличился форвард Херман Кано.
А в добавленное арбитром время точку в матче поставил Эркулес Перейра – 2:0.
В четвертьфинале текущего турнира "Флуминенсе" ждет встреча с победителем пары "Манчестер Сити" (Англия) – "Аль-Хилаль" (Саудовская Аравия).
Что касается "Интера", то они упустили последний шанс завоевать трофей в 2025 году. В этом сезоне клуб из Милана претендовал на победу в четырех турнирах.
Сначала проиграли землякам из "Милана" в полуфинале Кубка Италии, затем заняли второе место в Серии А.
Впоследствии "черно-синие" были разгромлены в финале Лиги чемпионов УЕФА французским ПСЖ – 5:0.