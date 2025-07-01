Финалист Лиги чемпионов УЕФА вылетел с КЧМ-2025 по футболу

В ночь на 1 июля итальянский "Интер" проиграл "Флуминенсе" (Бразилия) в рамках 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу (0:2). Этот результат не позволил финалисту последнего сезона Лиги чемпионов УЕФА пробиться в следующий раунд, сообщает Zakon.kz.

Победа бразильского коллектива дает им возможность сыграть теперь в четвертьфинале КЧМ-2025. "Флуминенсе" открыл счет уже на третьей минуте поединка, когда отличился форвард Херман Кано.

А в добавленное арбитром время точку в матче поставил Эркулес Перейра – 2:0.

В четвертьфинале текущего турнира "Флуминенсе" ждет встреча с победителем пары "Манчестер Сити" (Англия) – "Аль-Хилаль" (Саудовская Аравия).

Что касается "Интера", то они упустили последний шанс завоевать трофей в 2025 году. В этом сезоне клуб из Милана претендовал на победу в четырех турнирах.

Сначала проиграли землякам из "Милана" в полуфинале Кубка Италии, затем заняли второе место в Серии А.

Впоследствии "черно-синие" были разгромлены в финале Лиги чемпионов УЕФА французским ПСЖ – 5:0.