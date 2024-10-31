"Барыс" вернул голкипера Андрея Шутова

Вратарь казахстанской дружины Андрей Шутов снова будет выступать за "Барыс". Хоккеист покидает клуб "Слован", подписав контракт со столичным коллективом на ближайшие три сезона, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "астанчан", клуб заключил односторонний контракт с игроком сборной Казахстана, который рассчитан до 31 мая 2027 года.

В прошлом сезоне КХЛ Шутов сыграл 39 игр за "Барыс", пропуская в среднем по 2,74 шайбы за матч, при 91,5% отраженных бросков.

А совсем недавно Андрей начал выступать за "Слован" в хоккейном первенстве Словакии, отражая в среднем 90,3% бросков при коэффициенте надежности 2,85.

По некоторым сведениям, с приходом Шутова руководство казахстанской команды расторгнет контракт с 32-летним вратарем Юханом Маттссоном.

Именно швед оставался одним из последних легионеров, когда две недели назад произошла массовая чистка "Барыса" от иностранных хоккеистов.