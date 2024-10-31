"Барыс" вернул голкипера Андрея Шутова
Фото: hcbarys.kz
Вратарь казахстанской дружины Андрей Шутов снова будет выступать за "Барыс". Хоккеист покидает клуб "Слован", подписав контракт со столичным коллективом на ближайшие три сезона, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы "астанчан", клуб заключил односторонний контракт с игроком сборной Казахстана, который рассчитан до 31 мая 2027 года.
В прошлом сезоне КХЛ Шутов сыграл 39 игр за "Барыс", пропуская в среднем по 2,74 шайбы за матч, при 91,5% отраженных бросков.
А совсем недавно Андрей начал выступать за "Слован" в хоккейном первенстве Словакии, отражая в среднем 90,3% бросков при коэффициенте надежности 2,85.
По некоторым сведениям, с приходом Шутова руководство казахстанской команды расторгнет контракт с 32-летним вратарем Юханом Маттссоном.
Именно швед оставался одним из последних легионеров, когда две недели назад произошла массовая чистка "Барыса" от иностранных хоккеистов.
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