"Барыс" идет на отчаянные меры: клуб решил расторгнуть контракты со всеми легионерами

Аутсайдер Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) астанинский клуб "Барыс" решил расторгнуть контакты со всеми легионерами, кроме вратаря, сообщает Zakon.kz.

17 октября генеральный директор "Барыса" Нурлан Оразбаев на пресс-конференции дал первые комментарии после назначения на пост и рассказал о масштабных изменениях в системе клуба, которые произойдут в ближайшее время.

"Буквально день-два назад со стороны Фонда поддержки индустрии туризма и спорта мне поступило предложение. Мы встретились с министром спорта, обговорили все нюансы, детали моей работы. С сегодняшнего дня я работаю руководителем клуба. То, что я предложил, поддержали, и сегодня начались эти изменения. Мы назначили главным тренером "Барыса" Галыма Мамбеталиева, подписали с ним трехлетний контракт", – сказал он.





Оразбаев поблагодарил Вячеслава Буцаева, который теперь станет старшим тренером.

"Присоединится к тренерскому штабу первой команды Ерлан Сагымбаев. Также у нас пошли изменения в фарм командах. "Снежные Барсы" возглавит Андрей Шаянов, в "Номад" назначен Георгий Верещагин, также в тренерском штабе "Номада" будет работать Талгат Жайлауов. Ему надо набраться опыта, поработать с молодежью, немного подучиться", – подчеркнул гендиректор "Барыса".

Также он сообщил, что сегодня клуб расторг контракты с игроками – Даниилом Апальковым и Владиславом Кодолой.





"Также мы сделали уведомления агентам, разослали уведомления о расторжении всем легионерам-североамериканцам. В составе остались Маттссон, Бурдасов, Николишин, Жафяров, Сетдиков, Бочаров, Камалов, Антипин и Хохлов. Все остальные игроки – это кандидаты в национальную сборную, наши местные воспитанники", – заключил Оразбаев.

Ранее сообщалось, что сменился главный тренер ХК "Барыс". Теперь "астанчанами" снова будет руководить Галым Мамбеталиев.

