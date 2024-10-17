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"Барыс" идет на отчаянные меры: клуб решил расторгнуть контракты со всеми легионерами

&quot;Барыс&quot; идет на отчаянные меры: клуб решил расторгнуть контракты со всеми легионерами, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 23:03 Фото: hcbarys.kz/
Аутсайдер Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) астанинский клуб "Барыс" решил расторгнуть контакты со всеми легионерами, кроме вратаря, сообщает Zakon.kz.

17 октября генеральный директор "Барыса" Нурлан Оразбаев на пресс-конференции дал первые комментарии после назначения на пост и рассказал о масштабных изменениях в системе клуба, которые произойдут в ближайшее время.

"Буквально день-два назад со стороны Фонда поддержки индустрии туризма и спорта мне поступило предложение. Мы встретились с министром спорта, обговорили все нюансы, детали моей работы. С сегодняшнего дня я работаю руководителем клуба. То, что я предложил, поддержали, и сегодня начались эти изменения. Мы назначили главным тренером "Барыса" Галыма Мамбеталиева, подписали с ним трехлетний контракт", – сказал он.


Оразбаев поблагодарил Вячеслава Буцаева, который теперь станет старшим тренером.

"Присоединится к тренерскому штабу первой команды Ерлан Сагымбаев. Также у нас пошли изменения в фарм командах. "Снежные Барсы" возглавит Андрей Шаянов, в "Номад" назначен Георгий Верещагин, также в тренерском штабе "Номада" будет работать Талгат Жайлауов. Ему надо набраться опыта, поработать с молодежью, немного подучиться", – подчеркнул гендиректор "Барыса".

Также он сообщил, что сегодня клуб расторг контракты с игроками – Даниилом Апальковым и Владиславом Кодолой.


"Также мы сделали уведомления агентам, разослали уведомления о расторжении всем легионерам-североамериканцам. В составе остались Маттссон, Бурдасов, Николишин, Жафяров, Сетдиков, Бочаров, Камалов, Антипин и Хохлов. Все остальные игроки – это кандидаты в национальную сборную, наши местные воспитанники", – заключил Оразбаев. 

Ранее сообщалось, что сменился главный тренер ХК "Барыс". Теперь "астанчанами" снова будет руководить Галым Мамбеталиев.

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