"МЮ" одержал первую победу в отсутствие главного тренера

Знаменитый футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", который недавно остался без своего наставника Эрика тен Хага, сумел разгромить "Лестер" (5:2) в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 31 октября победу "красным дьяволам" принесли полузащитники Каземиро и Бруну Фернандеш, которые оформили по дублю, плюс еще один гол в активе Алехандро Гарначо.

Это был первый матч "МЮ" после ухода с поста главного тренера голландца Эрика тен Хага. Пока "манкунианцами" временно руководит другой нидерландский специалист – Руд ван Нистелрой.

Далее "Юнайтед" в 1/4 финала Кубка английской лиги ждет "Тоттенхэм". Эта игра пройдет 17 декабря на поле "Шпор".

"Забили несколько отличных мячей, начиная с красивого гола Каземиро. Бруну забил со штрафного, он отличился впервые за долгое время. Рад, что он сделал дубль. У нас пять голов, ранее против "Вест Хэма", "Фенербахче" и "Брентфорда" создали гораздо больше моментов. Неожиданно удача оказалась на нашей стороне. Пришел сюда в качестве ассистента, чтобы помогать клубу. Теперь в этой роли помогу столько, сколько потребуется. Я здесь для того, чтобы и дальше помогать клубу строить свое будущее. Вокруг меня много людей, которые хотят для клуба самого лучшего и это никогда не изменится". И.о. главного тренера "МЮ" Руд ван Нистелрой

28 октября "МЮ" объявил об увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера команды. Голландец руководил коллективом два сезона.

По некоторым сведениям известно, что команду вскоре возглавит португалец Рубен Аморим, который ныне трудится в "Спортинге".

А 48-летний экс-игрок "Юнайтед" Нистелрой вошел в тренерский штаб тен Хага 11 июля этого года.