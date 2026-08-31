Бруну сделал хет-трик и подарил первую победу МЮ в новом сезоне

Легендарный английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" накануне вечером дома разгромил "Ипсвич" со счетом 5:2 в рамках второго тура Премьер-лиги, где хет-триком отметился капитан хозяев поля Бруну Фернандеш, сообщает Zakon.kz.

В начале этой встречи никто и не догадывался, что "манкунианцы" смогут забить пять мячей в ворота "трактористов", тем более что хозяева поля к 29-й минуте "горели" со счетом 0:1, после того Лейф Дэвис вывел вперед свою команду.

Только после этого "красные дьяволы" проснулись и начали громить соперника. На исходе первого тайма Бруну Фернандеш сравнял счет.

Во втором Харри Магуайр помог МЮ немного оторваться от оппонента, а вскоре два гола Бруну и один Бриана Мбемо практически обеспечили разгром "синих".

И все же с финальным свистком Чуба Акпом отыграл один мяч, но это никак не помогло гостям.

5:2 – и "Манчестер Юнайтед" добивается первой победы в новом сезоне АПЛ. Команда Майкла Кэррика набрала три очка и сейчас занимает 10-е место в таблице чемпионата.

"Если ты хочешь быть хорошей и успешной командой, каждый проигрывает, и нужно уметь справляться с неудачами определенным образом. То, как они оправились и показали такую игру, как сегодня, наверное, самое главное, что можно вынести. Было много ярких моментов и действительно хорошего футбола. Ситуация, в которой находимся, и сделки, которые нам удалось провернуть, меня устраивают. Думаю, состав у нас стал лучше, мы всегда открыты к тому, чтобы добавить что-то еще, нам остается только ждать и смотреть". Главный тренер "МЮ" Майкл Кэррик

22 августа самый титулованный клуб Англии в рамках первого тура проиграл на выезде "Халл Сити" (0:2).

Также первые победные очки в прошедшие выходные завоевала немецкая "Бавария", которая в стартовом туре первенства дома "расправилась" со "Штутгартом".