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Вадим Шипачев за 10 дней установил второй исторический рекорд в КХЛ

Хоккей Герой КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 13:59 Фото: Instagram/vadim_shipachev
Российский форвард Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории Континентальной хоккейной лиги, набрав 929-е очко в своей карьере. Игрок улучшил показатель Сергея Мозякина, сообщает Zakon.kz.

37-летний нападающий накопил рекордное 929-е очко после того, как отметился результативной передачей в первом периоде матча КХЛ против череповецкой "Северстали".

К данному моменту в копилке Вадима Шипачева собралось 291 шайба и 638 ассиста.

"Конечно, приятно бить рекорды, "Северсталь" поздравила, и мою маму поздравили, трибуны скандировали. Спасибо "Северстали", что воспитали, дали мне дорогу в хоккей, и череповецким болельщикам за поддержку. Приятно, что дома, где начинал играть, побил этот исторический рекорд. В душе приятно, но пока не будет улыбок и радости. Завтра, может быть, осознаю и будет немножко веселее. Я пытался это сделать давным-давно, но она тяжело шла. Хорошо, что сделал сейчас, наверное, буду немного раскрепощенным".Вадим Шипачев

Он перебил рекорд именитого Сергея Мозякина, который завершил карьеру три года назад. На тот период он имел 928 (419+509) очков.


Несмотря на исторический показатель, команда Шипачева все же уступила хозяевам льда со счетом 2:5.

19 октября нападающий минского "Динамо" обновил рекорд Континентальной хоккейной лиги по сыгранным матчам – 1002.  

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