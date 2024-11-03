Овечкин забил 859-й гол и добрался до топ-25 снайперов нового сезона НХЛ

В ночь на 3 ноября российский нападающий Александр Овечкин забросил свою 859-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Этот гол позволил ему взобраться на 26-е место текущего списка лучших бомбардиров НХЛ, сообщает Zakon.kz.

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" отличился в поединке с "Коламбусом", плюс он отметился двумя результативными передачами в этой игре.

Таким образом, 39-летний форвард сейчас занимает второе место по голам в истории лиги – 859. До рекорда великого Уэйна Гретцки осталось 35 шайб.

Разгромив "Коламбус" со счетом 7:2, сам Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка. Всего у него за 10 последних матчей текущего чемпионата НХЛ накопилось 13 (6+7) баллов.

Благодаря своим положительным действиям капитан столичной дружины сейчас вплотную добрался к лучшим бомбардирам Лиги текущего сезона, поднявшись с 57-го места на 26-е всего за один матч.

Победив "Блю Джекетс", хоккеисты "Вашингтона" поднялись на вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции с активом в 16 очков.