Казахстанский футболист принес победу португальскому клубу
Фото: Instagram/ailiyas22
3 ноября полузащитник сборной Казахстана по футболу Ильяс Абил забил гол в рамках национального чемпионата Португалии, сообщает Zakon.kz.
Соперником молодежной команды португальского футбольного "Жил Висенте", в которой играет Ильяс стал футбольный клуб "Витория Гимарайнш". Встреча завершилась победой "Жил Висенте" со счетом 3:1. Победный гол при счете 1:1 забил казахстанец. Он четко воспользовался моментом на 84-й минуте.
Как результат – команда Ильяса сохранила лидерство в национальном чемпионате Португалии в возрасте до 19 лет.
В этот же день "Ман Сити" впервые проиграл в сезоне АПЛ и отдал лидерство "Ливерпулю".
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