Казахстанский футболист принес победу португальскому клубу

3 ноября полузащитник сборной Казахстана по футболу Ильяс Абил забил гол в рамках национального чемпионата Португалии, сообщает Zakon.kz.

Соперником молодежной команды португальского футбольного "Жил Висенте", в которой играет Ильяс стал футбольный клуб "Витория Гимарайнш". Встреча завершилась победой "Жил Висенте" со счетом 3:1. Победный гол при счете 1:1 забил казахстанец. Он четко воспользовался моментом на 84-й минуте.

Как результат – команда Ильяса сохранила лидерство в национальном чемпионате Португалии в возрасте до 19 лет.

В этот же день "Ман Сити" впервые проиграл в сезоне АПЛ и отдал лидерство "Ливерпулю".