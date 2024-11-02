КПЛ-2024: "Астана" и "Кайрат" оспорят "золото", остальные 4 команды разыграют "бронзу"

После завершения матча 25-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу между "Кайратом" и "Ордабасы" определились два коллектива, которые реально претендуют на высшие медали нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

На данный час "Кайрат" и "Астана" с хорошим запасом опережают своих преследователей, и кому-то из этих команд гарантированно попадает в карман "золото" КПЛ-2024.

Алматинский клуб добился такого показателя 2 ноября после успеха на Центральном стадионе над "Ордабасы" из Шымкента – 2:1.

Команда Рафаэля Уразбахтина лишила южан статуса действующего чемпиона страны и, набрав 44 очка, поднялась на первое место турнирной таблицы КПЛ-2024.

Героем победной встречи стал 19-летний полузащитник и воспитанник "Кайрата" Олжас Байбек.

На втором месте классификации QFL-2024 располагается "Астана" (43 балла), которая 3 ноября едет в гости в Костанай, к "Тоболу". Предстоящая встреча сверхважная для обоих клубов, столичные футболисты в случае успеха с большей долей вероятности приблизятся к "золоту" турнира.

А если выиграют подопечные Нурбола Жумаскалиева, то они войдут в список команд, кто борется за "бронзу" нынешнего сезона.

Что интересно, кроме "Ордабасы" (39 очков) и "Тобола" (36), на 3 место чемпионата Казахстана претендуют также "Актобе" (37) и "Елимай" (37).

Шансы этих четырех команд на медали республиканского первенства прояснится уже вечером 3 ноября после окончания всех матчей предпоследнего 25-го тура.

Если КПЛ-2024 подходит к своему завершению, то новый сезон НХЛ только начал разогреваться, где одним из главных звезд в эти дни является знаменитый форвард Александр Овечкин, который утром 1 ноября прыгнул на 52 позиции вверх в гонке бомбардиров.

