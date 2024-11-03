"Тобол" победил "Астану" и стал кандидатом на "бронзу" КПЛ-2024

3 ноября завершились все матчи предпоследнего 25-го тура казахстанского первенства по футболу среди команд Премьер-лиги, где точку поставили футболисты "Тобола", которые дома обыграли "Астану" – 1:0, сообщает Zakon.kz.

Команда Нурбола Жумаскалиева забила единственный мяч в начале второго тайма, благодаря мастерству своего сербского легионера Игоря Ивановича.

Этот успех позволил костанайскому клубу подняться в турнирной таблице КПЛ-2024 на четыертое место и реально претендовать на бронзовые награды сезона.

Но, чтобы реализовать свои цели, североказахстанскому коллективу в последнем 26-м туре, 10 ноября нужно обыграть в Кызылорде "Кайсар".

И при этом ждать осечки своих главных конкурентов на третье место в лице "Актобе", "Ордабасы" и "Елимая".

В заключительном туре "Актобе" принимает на своей арене "Туран", "Ордабасы" в Шымкенте сыграет с "Елимаем".

Стартовые игры 25-го тура QFL-2024 прошли 2 ноября, где "Кайрат" в важном поединке переиграл "Ордабасы" – 2:1.

Если за "бронзу" поспорят четыре дружины, то "Кайрат" и "Астана" уже гарантировали себе медали чемпионата страны. Какого цвета будут у них награды, станет ясно 10 ноября.

Алматинцы поедут в гости к "Атырау", а команда Григория Бабаяна примет дома "Жетысу".