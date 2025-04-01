Экс-футболист "Челси" объяснил, почему поехал работать в Казахстан
Фото: championat
47-летний чешский тренер-консультант карагандинского "Шахтера" Иржи Ярошик объяснил, почему принял предложение горняков, сообщает Zakon.kz.
По его словам, он впервые находится в Казахстане. Раньше никогда не доводилось быть здесь.
"Поступило предложение от "Шахтера" и я подумал, почему бы и нет. Когда мы договаривались, то клуб еще выступал в высшем дивизионе. К сожалению, в прошлом сезоне команда вылетела в Первую лигу, но я уже дал слово к тому моменту и пришел в клуб. Надеюсь, что мы сможем в этом году решить главную задачу и получим повышение в классе", – сказал Ярошик изданию Legalbet.kz.
Ярошик работает в "Шахтере" с ноября 2024 года.
В минувшем сезоне карагандинцы заняли 13-е место в Казахстанской премьер-лиге (КПЛ)-2024 и вылетели во второй по значимости дивизион страны – Первую лигу.А тем временем "Барселона" разгромила "Жирону" и вернула единоличное лидерство в Ла Лиге.
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