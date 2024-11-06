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Лидер сборной Норвегии женился перед матчем с Казахстаном в Лиге наций

Футбол Женитьба Игрока , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 12:55 Фото: Instagram/helenespilling
Капитан лондонского "Арсенала" и сборной Норвегии Мартин Эдегор простился с холостяцкой жизнью. На днях футболист обручился с 17-кратной чемпионкой Норвегии по бальным танцам Хелен Спиллинг, сообщает Zakon.kz.

Хавбек "канониров" провел свое бракосочетание за две недели до старта матча с казахстанской дружиной в рамках игр Лиги наций УЕФА. 

28-летняя танцовщица Хелен Спиллинг старше футболиста на три года. В данный момент семейная пара ждет пополнения, передает VG.

Супруга Эдегора также является звездным лицом в мире норвежских бальных танцев, выиграв чемпионат своей страны 17 раз.

Танцы Чемпионка Норвегии, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 12:55

Фото: Instagram/helenespilling

Что касается самого футболиста, то Мартин только что вернулся к полноценным тренировкам в своем клубе.

Норвежец полетел с "пушкарями" в Италию на матч Лиги чемпионов против "Интера".

Футбол Полет Италия, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 12:55

Фото: Instagram/arsenal

25-летний полузащитник сборной Норвегии не играл больше месяца после того, как травмировал связки голеностопа 9 сентября в матче Лиги наций с Австрией.

А до этого Эдегор выходил на поле Центрального стадиона Алматы, чтобы помочь своей сборной обыграть команду Казахстана.

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