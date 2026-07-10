Норвегия – Англия: перед матчем Холанд и товарищи переехали в другой отель из-за шума

На днях футболисты сборной Норвегии срочно сменили отель в Майами перед встречей с родоначальниками футбола, сообщает Zakon.kz.

По информации издания The Independent, футболисты пожаловались руководству сборной на постоянный шум от оживленной дороги рядом с гостиницей, а также на строительные работы, которые велись по соседству. После этого была подана официальная жалоба в ФИФА, и менее чем за три часа команду переселили из отеля The Dalmar в Форт-Лодердейле в гостиницу недалеко от стадиона Hard Rock Stadium, где 12 июля пройдет матч.

Руководитель логистики сборной Трулс Дэли рассказал, что переезд оказался непростым, однако все в команде остались довольны новым местом проживания. По его словам, инициатива исходила прежде всего от самих игроков. Несмотря на то, что смена гостиницы посреди подготовки далека от идеального варианта, команда решила действовать незамедлительно, поскольку хорошая атмосфера внутри коллектива имеет первостепенное значение.

"Норвежцы находятся в США уже шесть недель, в Майами им предстоит провести еще неделю, а впереди – самый важный матч в истории национальной сборной. Именно поэтому в команде не захотели рисковать психологическим состоянием игроков и решили устранить раздражающие факторы", – отметил Дэли.

ФИФА согласилась с необходимостью переезда и взяла на себя оплату 50 номеров, а также обеспечение безопасности в новом отеле.

"Однако Норвежской футбольной ассоциации пришлось самостоятельно оплатить разницу в стоимости, поскольку игроки выбрали гостиницу более высокого уровня", – говорится в публикации.

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