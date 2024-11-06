Лига чемпионов: итоги 6 ноября

В среду, 6 ноября, завершился 4-й тур основного этапа Лиги чемпионов по футболу, сообщает Zakon.kz.

Английская "Астон Вилла" потерпела первое поражение в общем этапе Лиги чемпионов.

"Барселона" забила 5 мячей в ворота "Црвены Звезды". У победителей дублем отметился Роберт Левандовски. Польский форвард достиг отметки в 99 голов в Лиге чемпионов.

Нидерландский футбольный клуб "Фейеноорд" в меньшинстве завершал встречу с австрийским "Зальцбургом". На 79-й минуте с поля был выдворен Крис-Кевин Надже. Австрийская команда добилась убедительной победы. Карим Конате забил два мяча.

"Атлетико" в добавленное время вырвал победу у "ПСЖ". Победный гол на счету Анхеля Корреа.

В главном матче игрового дня "Интер" оказался минимально сильнее "Арсенала".

В ночь на 6 ноября в главном еврокубке завершился игровой день четвертого тура общего этапа.