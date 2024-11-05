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Лига чемпионов: итоги дня

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 03:30 Луис Фернандо Диас, фото: Instagram/liverpoolfc
В ночь на 6 ноября в главном еврокубке завершился игровой день четвертого тура общего этапа, сообщает Zakon.kz.

Мадридский "Реал" на своем поле уступил "Милану" со счетом 1:3 и потерпел второе поражение в сезоне Лиги чемпионов. В другом статусном матче дня "Ливерпуль" на своем поле разгромил леверкузенский "Байер" со счетом 4:0.

Другой британский гранд "Манчестер Сити" на выезде крупно уступил лиссабонскому "Спортингу" со счетом 1:4. Ниже представлены результаты всех матчей дня.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 03:30

Фото: Telegram/Футбол 24/7

До начала игр, одним из центральных матчей четвертого тура самого престижного клубного турнира Европы болельщики и эксперты считали классическое противостояние мадридского "Реала" и итальянского "Милана".

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