Лига чемпионов: итоги дня
Луис Фернандо Диас, фото: Instagram/liverpoolfc
В ночь на 6 ноября в главном еврокубке завершился игровой день четвертого тура общего этапа, сообщает Zakon.kz.
Мадридский "Реал" на своем поле уступил "Милану" со счетом 1:3 и потерпел второе поражение в сезоне Лиги чемпионов. В другом статусном матче дня "Ливерпуль" на своем поле разгромил леверкузенский "Байер" со счетом 4:0.
Другой британский гранд "Манчестер Сити" на выезде крупно уступил лиссабонскому "Спортингу" со счетом 1:4. Ниже представлены результаты всех матчей дня.
Фото: Telegram/Футбол 24/7
До начала игр, одним из центральных матчей четвертого тура самого престижного клубного турнира Европы болельщики и эксперты считали классическое противостояние мадридского "Реала" и итальянского "Милана".
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