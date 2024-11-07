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Рулевой "Астаны" высказался о двух важных поединках

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 17:04 Фото: Instagram/fca.astana
Футбольному клубу "Астана" на этой неделе предстоят два серьезных и ответственных матча. Первый из них состоится 7 ноября в рамках Лиги конференций УЕФА, а второй – 10 ноября за "золото" КПЛ-2024, сообщает Zakon.kz.

Перед этими играми у главного тренера столичного коллектива Григория Бабаяна как всегда стоит задача – показать максимальный результат.

Первый барьер будет в лице кипрского "Пафоса". Это встреча пройдет в рамках 3-го тура Лиги конференций – 7 ноября, начало в 22:45 по казахстанскому времени.  

"Пафос" – сейчас лучшая команда в чемпионате Кипра, в ее состав входят сильные исполнители из Бразилии, Аргентины и Португалии. Они лидируют в местной лиге с отрывом от всех. Путь из Алматы обошелся нам почти в 24 часа. Сейчас проводим тренировку и готовимся к матчу. В нашей паре "Пафос" фаворит, но мы постараемся показать себя с лучшей стороны", – сказал Григорий Бабаян.

Стоит отметить, что команда Бабаяна прилетела на Кипр резервным составом. Наставник "Астаны" дал отдохнуть игрокам "основы", вышедшим 3 ноября на матч в Костанае. 

"В таком графике невозможно играть в каждом матче. Во встрече с "Тоболом" было заметно, что уступаем в плане движения и эмоций. У нас еще есть шанс побороться за первое место в чемпионате страны. Задача – выиграть свой матч и надеяться на успех "Атырау". Это уже будет в воскресенье, а сейчас мы готовимся и настраиваемся к очень сложному матчу с сильным соперником". Григорий Бабаян

На данный час "Астана" и "Пафос" имеют одинаковое количество очков – 3, в турнирной таблице Лиги конференций. После двух туров киприоты стоят на 14-ой позиции, а казахстанский клуб на 21-ой строчке. Мы уступаем им по дополнительным показателям.   

Столичная дружина на старте общего этапа Лиги конференций УЕФА в Алматы обыграла сербскую "Бачка Топола" (1:0). Затем "астанчане" на выезде уступили "Нью-Сейнтс" из Уэльса (0:2).

Куандык Шынасилов
УЕФА Астана ФК Атырау ФК Тобол ФК 2024 год Футбол
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