"Астана" проиграла второй матч в Лиге конференций
Мухаммеджан Сейсен, фото: Instagram/fca.astana
В ночь на 8 ноября "Астана" пропустила на последних минутах мяч в свои ворота и проиграла второй подряд матч в Лиге конференций
В третьем туре общего этапа казахстанская команда встретилась на выезде с "Пафосом", который является действующим обладателем Кубка Кипра. Матч прошел на стадионе "Альфамега".
Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. К концу встречи, на 87-й минуте забил бразильский нападающий Андерсон Силва, который замкнул навес в штрафную гостей.
Фото: Instagram/fca.astana
Поражение стало для "Астаны" вторым подряд в Лиге конференций. Команда с тремя очками располагается в нижней половине турнирной таблицы.
Еще один важный матч команда проведет 10 ноября за "золото" КПЛ-2024.
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