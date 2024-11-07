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"Астана" проиграла второй матч в Лиге конференций

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 02:44 Мухаммеджан Сейсен, фото: Instagram/fca.astana
В ночь на 8 ноября "Астана" пропустила на последних минутах мяч в свои ворота и проиграла второй подряд матч в Лиге конференций

В третьем туре общего этапа казахстанская команда встретилась на выезде с "Пафосом", который является действующим обладателем Кубка Кипра. Матч прошел на стадионе "Альфамега".

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. К концу встречи, на 87-й минуте забил бразильский нападающий Андерсон Силва, который замкнул навес в штрафную гостей.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 02:44

Фото: Instagram/fca.astana

Поражение стало для "Астаны" вторым подряд в Лиге конференций. Команда с тремя очками располагается в нижней половине турнирной таблицы.

Еще один важный матч команда проведет 10 ноября за "золото" КПЛ-2024.

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