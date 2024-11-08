Соперник "Астаны" разгромил "Ноа" и стал лидером Лиги конференций
Как известно, именно "аристрократы" через месяц приедут в Казахстан, чтобы на Центральном стадионе Алматы сыграть против нашей "Астаны" в рамках игр 5-го тура Лиги конференций.
А пока команда Энцо Марески громит всех соперников на своем еврокубковом пути. За три тура "лондонцы" забили в ворота конкурентов 16 голов, пропустив в свои всего лишь три.
"Игроки показали свою серьезность и профессионализм, впечатлен, тем более стараемся менять состав от матча к матчу. Работает хорошо. У нас хорошие футболисты, хотим, чтобы они получали игровое время. Некоторые из них выходят в Лиге конференций, некоторые в АПЛ, но каждый из них хочет играть в каждом матче. Движемся в верном направлении и важнее всего продолжать в том же духе. Перед паузой еще одна игра и затем некоторые футболисты смогут отдохнуть. Хотелось выпускать на поле всех этих атакующих футболистов, но нужен оборонительный баланс".Главный тренер "Челси" Энцо Марески
В поединке с армянским коллективом мячи забили Тосин Адарабиойо, Марк Гиу, Аксель Дисаси, Жоау Феликс (дубль), Михаил Мудрик и Кристофер Нкунку (дубль).
Благодаря этой победе "синие" набрали девять очков и занимают первое место в списке лучших команд нынешнего сезона Лиги конференций УЕФА.
Одинаковое количество баллов (9) с англичанами имеют еще 5 клубов, но все они уступают только по дополнительным показателям.
К сожалению, в текущей таблице данного турнира коллектив Григория Бабаяна располагается на 25-й позиции, набрав три очка после трех туров.
"Астана" накануне проиграла на выезде кипрскому "Пафосу" (0:1).
А будущий соперник столичной дружины, "Челси", приедет к нам 12 декабря. Но перед этим команда Бабаяна также в Алматы 28 ноября встретится с португальской "Витория Гимараэш".