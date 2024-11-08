Соперник "Астаны" разгромил "Ноа" и стал лидером Лиги конференций

В ночь на 8 ноября прошли матчи 3-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА. В одной из этих игр английский "Челси" на "Стэмфорд Бридж" с крупным счетом переиграл армянский "Ноа" (8:0) и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, сообщает Zakon.kz.

Как известно, именно "аристрократы" через месяц приедут в Казахстан, чтобы на Центральном стадионе Алматы сыграть против нашей "Астаны" в рамках игр 5-го тура Лиги конференций.

А пока команда Энцо Марески громит всех соперников на своем еврокубковом пути. За три тура "лондонцы" забили в ворота конкурентов 16 голов, пропустив в свои всего лишь три.

"Игроки показали свою серьезность и профессионализм, впечатлен, тем более стараемся менять состав от матча к матчу. Работает хорошо. У нас хорошие футболисты, хотим, чтобы они получали игровое время. Некоторые из них выходят в Лиге конференций, некоторые в АПЛ, но каждый из них хочет играть в каждом матче. Движемся в верном направлении и важнее всего продолжать в том же духе. Перед паузой еще одна игра и затем некоторые футболисты смогут отдохнуть. Хотелось выпускать на поле всех этих атакующих футболистов, но нужен оборонительный баланс". Главный тренер "Челси" Энцо Марески

В поединке с армянским коллективом мячи забили Тосин Адарабиойо, Марк Гиу, Аксель Дисаси, Жоау Феликс (дубль), Михаил Мудрик и Кристофер Нкунку (дубль).

Благодаря этой победе "синие" набрали девять очков и занимают первое место в списке лучших команд нынешнего сезона Лиги конференций УЕФА.

Одинаковое количество баллов (9) с англичанами имеют еще 5 клубов, но все они уступают только по дополнительным показателям.

К сожалению, в текущей таблице данного турнира коллектив Григория Бабаяна располагается на 25-й позиции, набрав три очка после трех туров.

"Астана" накануне проиграла на выезде кипрскому "Пафосу" (0:1).



А будущий соперник столичной дружины, "Челси", приедет к нам 12 декабря. Но перед этим команда Бабаяна также в Алматы 28 ноября встретится с португальской "Витория Гимараэш".