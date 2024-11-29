"Челси" перед встречей с "Астаной" сохранил лидерство в Лиге конференций
Благодаря этому выездному успеху "аристократы" сохранили за собой первое место в общей таблице Лиги конференций, набрав 12 очков.
Победные голы в составе гостей забили Кристофер Нкунку и Михаил Мудрик.
Одинаковое количество очков (12) с "Челси" также набрала "Легия", но поляки занимают второе место из-за дополнительных показателей.
Могла догнать лондонский коллектив в таблице и португальская дружина "Витория Гамараэш". Но футболисты этой команды чуть не уступили накануне нашей "Астане" (1:1).
Теперь в пятом туре данного турнира "Челси" прибудет в Алматы, чтобы 12 декабря сыграть с "Астаной". Подопечные Григория Бабаяна все еще сохраняют шансы попасть в стыковые матчи Лиги конференций нынешнего сезона.