"Челси" перед встречей с "Астаной" сохранил лидерство в Лиге конференций

В ночь на 29 ноября состоялись матчи 4-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА, где лидер турнирной таблицы лондонский "Челси" на выезде был сильнее немецкого "Хайденхайма" (2:0), сообщает Zakon.kz.

Благодаря этому выездному успеху "аристократы" сохранили за собой первое место в общей таблице Лиги конференций, набрав 12 очков.

Победные голы в составе гостей забили Кристофер Нкунку и Михаил Мудрик.

Одинаковое количество очков (12) с "Челси" также набрала "Легия", но поляки занимают второе место из-за дополнительных показателей.

Могла догнать лондонский коллектив в таблице и португальская дружина "Витория Гамараэш". Но футболисты этой команды чуть не уступили накануне нашей "Астане" (1:1).

Теперь в пятом туре данного турнира "Челси" прибудет в Алматы, чтобы 12 декабря сыграть с "Астаной". Подопечные Григория Бабаяна все еще сохраняют шансы попасть в стыковые матчи Лиги конференций нынешнего сезона.