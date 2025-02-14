Представлен обновленный рейтинг фаворитов Лиги чемпионов УЕФА

По итогам прошедших первых матчей плей-офф Лиги чемпионов УЕФА обновлен список главных фаворитов на победу в данном турнире. Как и ранее, на первом месте стоит "Ливерпуль", но резко повысил свои шансы "Реал" после гостевого успеха над "Ман Сити", сообщает Zakon.kz.

Как известно, на победу в самом престижном клубном турнире Европы на данный момент претендуют 24 команды.

Однако этот список будет сокращен до 16-ти уже через неделю, после ответных матчей стыкового раунда.

Фото: Instagram/championsleague

К этой минуте издание Goal обновил свой список фаворитов на будущий трофей, где на вершине по-прежнему красуется английский "Ливерпуль".

За ним идут "Барселона", "Атлетико", "Интер", "Байер", "Бавария", "Реал" и ПСЖ. Минимальные шансы, даже на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов отдают "Монако", "Манчестер Сити", "Селтику", "Спортингу" и "Бресту".

Между тем УЕФА накануне назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

