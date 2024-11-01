Федор Емельяненко посетит чемпионат мира по самбо в Астане
По его словам, в ЧМ по самбо в столице Казахстана примут участие 600 спортсменов из 85 стран. Спортсмены будут бороться в 28 весовых категориях.
"Специальным гостем мероприятия станет четырехкратный чемпион мира по самбо Федор Емельяненко", – сказал Манарбек Бисекенов на пресс-конференции в СЦК 1 ноября.
Он добавил, что призовой фонд соревнований составит 311 тыс. долларов. За первое место предусмотрена награда 4 тыс. долларов, за второе – 3 тыс. долларов, за два третьих места – по 2 тыс. долларов. Кроме того, победители среди незрячих спортсменов получат по тысяче долларов.
Генеральный секретарь Федерации самбо РК Ерназар Бексултанов подчеркнул, что одна из главных целей федерации – проведение чемпионата мира на высоком уровне.
"Мы думаем, что в этих соревнованиях наши спортсмены покажут высокий уровень, воспитают чемпионов мира. В следующем году планируем развивать клубную систему, увеличить количество молодежи, юниоров, приобщать маленьких детей к спорту. Потому что развитие спорта, в том числе самбо, является одной из главных целей нашей федерации", – сказал он.
Предыдущий чемпионат мира по самбо в Армении отметился для Казахстана историческим "золотом" в супертяжелой весовой категории.