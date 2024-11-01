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Федор Емельяненко посетит чемпионат мира по самбо в Астане

Спортсмен Федор Емельяненко , фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 12:38 Фото: Instagram/fedoremelianenkoofficial
Российский спортсмен, боец ММА Федор Емельяненко станет специальным гостем на чемпионате мира по самбо, который пройдет 8-10 ноября 2024 года в Астане. Об этом рассказал первый вице-президент Федерации самбо Казахстана Манарбек Бисекенов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в ЧМ по самбо в столице Казахстана примут участие 600 спортсменов из 85 стран. Спортсмены будут бороться в 28 весовых категориях.

"Специальным гостем мероприятия станет четырехкратный чемпион мира по самбо Федор Емельяненко", – сказал Манарбек Бисекенов на пресс-конференции в СЦК 1 ноября.

Он добавил, что призовой фонд соревнований составит 311 тыс. долларов. За первое место предусмотрена награда 4 тыс. долларов, за второе – 3 тыс. долларов, за два третьих места – по 2 тыс. долларов. Кроме того, победители среди незрячих спортсменов получат по тысяче долларов.

Генеральный секретарь Федерации самбо РК Ерназар Бексултанов подчеркнул, что одна из главных целей федерации – проведение чемпионата мира на высоком уровне.

"Мы думаем, что в этих соревнованиях наши спортсмены покажут высокий уровень, воспитают чемпионов мира. В следующем году планируем развивать клубную систему, увеличить количество молодежи, юниоров, приобщать маленьких детей к спорту. Потому что развитие спорта, в том числе самбо, является одной из главных целей нашей федерации", – сказал он.

Предыдущий чемпионат мира по самбо в Армении отметился для Казахстана историческим "золотом" в супертяжелой весовой категории.

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