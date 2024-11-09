Артем Саркисян поборется за выход в 1/16 финала этапа Кубка мира по фехтованию
Фото: НОК РК
В Оране (Алжир) стартовал этап Кубка мира по фехтованию на сабле, сообщает Zakon.kz.
По информации НОК РК, по итогам первого дня соревнований 8 ноября в 1/32 финала пробился один представитель команды Казахстана. В этом раунде выступит Артем Саркисян.
В поединке за выход в 1/16 его соперником станет Эдоардо Кантини (Италия).
Также 8 ноября борьбу за медали начали женщины. Нашу страну представили Карина Доспай, Айгерим Сарыбай, Анастасия Гулик, Жасмин Капыджы.
Ранее стало известно, что шахматистка Бибисара Асаубаева заняла третье место на крупном турнире.
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