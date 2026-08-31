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Спорт

Жания Бекмухамбетова стала победительницей турнира по настольному теннису в Словении

Жания Бекмухамбетова стала победительницей турнира по настольному теннису, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 23:36 Фото: olympic.kz
Казахстанка Жания Бекмухамбетова стала победительницей турнира по настольному теннису серии WTT Youth Contender в Оточеце (Словения). Представительница сборной Казахстана завоевала золотую медаль в возрастной категории U13, сообщает Zakon.kz.

По ходу турнира Жания обыграла Эму Калужу (Словения) 3:0, Каавья Сарин (Индия) 3:0, Линь Цзяцзюнь (Сингапур) 3:0, Стеллу Пресецки (Хорватия) 3:0, Нику Грегурец (Хорватия) 3:0, Петру Липовшчак (Хорватия) 3:0. В финальном матче она оказалась сильнее Хуан Кристал (Сингапур) 3:1.

Добавим, что ранее Жания Бекмухамбетова стала второй на WTT Youth Contender в Хорватии.

Ранее сообщалось, что Бекмухамбетова завоевала серебряную медаль на турнире серии WTT Youth Contender в Вараждине (Хорватия).

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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