Хоккеисты США второй год подряд берут "золото" молодежного чемпионата мира
Решающая встреча турнира прошла на арене "Канадиен Тайр-центр" и закончилась победой американской молодежи в возрастной категории до 20-ти лет. Они забили победную шайбу в овертайме и установили окончательный счет на табло – 4:3.
Героем поединка и автором золотого гола стал Тедди Стига.
В составе победителей победными голами также отметились Джеймс Хэгенс, Брендон Свобода и Коул Хатсон.
У финнов забивали Ессе Киискинен, Туомас Уронен и Эмиль Пиениниеми.
Таким образом, американская дружина выиграла молодежный чемпионат мира второй год подряд. В 2024 году они в финале победили представителей Швеции (6:2).
В матче за бронзовые награды ЧМ-2025 команда Чехии в серии буллитов была сильнее Швеции (3:2). По информации IIHF, чешская сборная также второй год кряду берет "бронзу" данного молодежного турнира. И для этого они установили рекорд мировых первенств, пробив самую длинную серию буллитов – 28 бросков.
На МЧМ-2024 сборная Чехии переиграла Финляндию (8:5) в споре за третье место состязаний, который прошел в шведском Гётеборге.
Неудачно сложилась история прошедшего канадского турнира для казахстанской молодежки. Наши ребята покинули элитный дивизион ЧМ-2025, проиграв в утешительном матче Германии со счетом 3:4.