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Спорт

Хоккеисты США второй год подряд берут "золото" молодежного чемпионата мира

Хоккей Чемпион Мира, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 09:23 Фото: Instagram/iihfhockey
Утром 6 декабря в канадской Оттаве состоялся финальный матч молодежного мирового первенства, где сборная США в овертайме обыграла Финляндию (4:3) и завоевала титул чемпионов второй раз подряд, сообщает Zakon.kz.

Решающая встреча турнира прошла на арене "Канадиен Тайр-центр" и закончилась победой американской молодежи в возрастной категории до 20-ти лет. Они забили победную шайбу в овертайме и установили окончательный счет на табло – 4:3.

Героем поединка и автором золотого гола стал Тедди Стига.

В составе победителей победными голами также отметились Джеймс Хэгенс, Брендон Свобода и Коул Хатсон.

У финнов забивали Ессе Киискинен, Туомас Уронен и Эмиль Пиениниеми.

Таким образом, американская дружина выиграла молодежный чемпионат мира второй год подряд. В 2024 году они в финале победили представителей Швеции (6:2).

В матче за бронзовые награды ЧМ-2025 команда Чехии в серии буллитов была сильнее Швеции (3:2). По информации IIHF, чешская сборная также второй год кряду берет "бронзу" данного молодежного турнира. И для этого они установили рекорд мировых первенств, пробив самую длинную серию буллитов – 28 бросков.

На МЧМ-2024 сборная Чехии переиграла Финляндию (8:5) в споре за третье место состязаний, который прошел в шведском Гётеборге.

Неудачно сложилась история прошедшего канадского турнира для казахстанской молодежки. Наши ребята покинули элитный дивизион ЧМ-2025, проиграв в утешительном матче Германии со счетом 3:4.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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