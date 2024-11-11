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В Алматы состоится одно из самых долгожданных событий для фанатов ФК "Кайрат"

Футбол Чествование 11 ноября, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 09:53 Фото: Instagram/f.c.kairat
11 ноября 2024 года в Алматы состоится одно из самых долгожданных событий для горожан. На главной арене южной столицы состоится торжественное вручение чемпионского тондо и золотых медалей Премьер-лиги игрокам футбольного клуба "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

Как уже известно, 10 ноября финишировал очередной сезон в казахстанском футбольном чемпионате среди команд Премьер-лиги.

По итогам турнирной таблицы на первом месте оказался алматинский "Кайрат", который в заключительном 26-м туре переиграл на выезде "Атырау" – 1:0.

Благодаря этому успеху подопечные Рафаэля Уразбахтина завоевали золотые медали казахстанского первенства в четвертый раз в своей истории.

После решающего поединка "кайратовцы" вылетели в родной город, где 11 ноября пройдет официальное награждение игроков клуба.

Торжественной мероприятие состоится на Центральном стадионе, где алматинские футболисты получат тондо и высшие медали завершившихся соревнований. Вход на арену для болельщиков свободный.

9 ноября порадовали наших болельщиков хоккеисты сборной Казахстана, которые завоевали историческое "золото" на чемпионате Азии – 2024 в Алматы.

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