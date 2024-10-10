Австрия – Казахстан: итоги матча

В ночь на 11 октября в Линце сборная Казахстана по футболу завершила встречу с командой из Австрии, сообщает Zakon.kz.

Команды встретились в матче Лиги наций в рамках третьего тура группы В3. Игра на "Райффайзен Арене" завершилась в пользу хозяев.

Cборная Казахстана пропустила первый мяч на 10-й минуте. Австриец Кристоф Баумгартнер воспользовался потерей мяча и отправил его в ворота Игоря Шацкого. На 54-й минуте Филипп Линхарт головой замкнул навес с углового. Почти сразу после этого капитан австрийцев Марсель Забитцер отправил третий мяч в ворота сборной Казахстана, а Маттиас Зайдль сделал счет сокрушительным.

Таким образом счет игры 4:0. Теперь 13 октября в Алматы в четвертом туре казахстанцы примут сборную Словении.

Фото: Instagram/kff_team

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